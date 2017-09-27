На недавно прошедшем Международном мобильном конгрессе в Барселоне новый флагман южнокорейского производителя LG смартфон G5 получил целую россыпь престижных наград. Чем же так поразила экспертов последняя разработка компании? Подробнее читайте в следующем обзоре.

Пожалуй, самая интересная инновация, воплощенная в G5, - это применение модульной конструкции, делающей съемной нижнюю часть корпуса и позволяющей присоединять к аппарату дополнительные аксессуары. В качестве съемных модулей компания LG предусмотрела два варианта: модуль, с помощью которого гаджет можно трансформировать в полноценную камеру с дополнительным аккумулятором, и модуль, превращающий аппарат в Hi-Fi проигрыватель. В принципе, вполне можно обойтись и без этих усовершенствований, но сама идея очень инновационна и открывает очень интересные перспективы будущим разработкам.

Внешне LG G5 выглядит очень привлекательно. Похоже, что производитель прислушался к звучавшей в его адрес критике по поводу избыточного применения пластика в предыдущих моделях, что никак не укладывается в представление о смартфоне премиум-класса. Новая модель заключена в тонкий металлический корпус, что вместе с использованием Gorilla Glass придает элегантность внешнему виду гаджета. Толщина корпуса смартфона составляет 7,7 мм, вес – 159 граммов.

В целом можно сказать, что дизайн гаджета радует глаз, а качество сборки на самом высоком уровне.

Внутри корпуса LG G5 помещена мощная техническая начинка: 64-разрядный процессор Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, а также 32 ГБ встроенной. Если же кому-то из пользователей встроенной памяти окажется недостаточно, то ее легко можно расширить, оснастив устройство картой памяти: производитель предусмотрел слот для MicroSD.

Еще одна особенность LG G5 – наличие двух объективов основной камеры: помимо стандартного 16-мегапиксельного объектива смартфон оснащен и широкоугольным с разрешением 8 МП. Камера имеет очень удобный интерфейс, а система оптической стабилизации и лазерный автофокус позволяют делать снимки отличного качества. С помощью камеры можно снимать видео в 4К. Фронтальная камера имеет разрешение матрицы 8 мегапикселей и позволяет записывать видео в формате 1080р.

Другая новинка, которую компания LG внедрила в свою новую модель, - это режим экрана Always On, который позволяет узнать время или посмотреть уведомления без необходимости разблокировки смартфона.

G5 не может похвастать вместительным аккумулятором. Емкость батареи составляет 2800 мАч, что впрочем, для большинства пользователей вряд ли будет серьезным минусом. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 с помощью порта USB Type-C.

Что касается возможностей для осуществления беспроводных коммуникаций, то в этом плане G5 обладает полным набором средств: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC. Кроме того, устройство способно работать в сети LTE, обеспечивающей высокоскоростной обмен данными.

Гаджет работает под управлением операционной систем Android Marshmallow с использованием новой фирменной оболочки от производителя – LG UI 5.0. Подводя итог, можно сказать, что новый флагман от LG порадовал интересным дизайном, самым современным аппаратным и программным обеспечением и хорошим сочетанием габаритов и функциональности. Возможность смены модулей гаджета на данном этапе особой ценности для большинства пользователей не представляет, однако это очень интересное и перспективное техническое решение, которое наверняка найдет достойное продолжение в будущих моделях.