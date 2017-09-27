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Sony наконец изменит дизайн своего телефона

27.09.2017 19:50 18

Sony наконец изменит дизайн своего телефона

Телефоны Sony выглядели в основном одинаково в течение последних четырех лет, но похоже, что они, наконец, могут увидеть перемены. В интервью Indian Express, управляющий директор Sony по Индии Кениширо Хиби, сказал, что компания «планирует запустить новое поколение продуктов, и вы можете ожидать, что у них появится новый дизайн».

Нет точной даты, когда эти обновленные устройства появятся, но вероятно, первый запуск можно ожидать в следующем году. Sony обычно представляет основные телефоны на Mobile World Congress, в феврале, а затем снова в IFA, в августе.

Компании продолжают сужать рамки для своих флагманских телефонов, а давно используемый дизайн Sony включает в себя некоторые очень заметные части выше и ниже дисплея. Sony планирует выпустить телефон с более высоким экраном, потенциально принимающим соотношение сторон 18: 9 и более тонкими рамками.

Современный язык дизайна Sony восходит, по крайней мере, к первой Xperia Z, в 2013 году. Хотя глянцевый дизайн был действительно крутым взглядом на пару лет. Но на рынке, где Sony идет против телефонов с почти полноэкранными дисплеями, его дизайн Xperia начал выглядеть довольно усталым.

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