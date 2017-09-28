Apple только-только выкатила iOS 11.0.1, где решила проблемы с перегревом, быстрым разрядом и тормозами системы. Теперь появилась iOS 11.1 beta, для установки нужно по традиции получить аккаунт разработчика за деньги. Либо можете использовать этот профиль для установки iOS 11.1 Beta OTA. Открывать в Safari.

Вот и всё, пользуйтесь, делитесь впечатлениями, понравилась новая бета или не очень.

Странно, но я советую обновиться на iOS 11.1 Beta 1 обладателям новых девайсов. iPhone 7/8. Смартфон стал ощутимо отзывчивей и быстрей. — Wylsacom (@wylsacom) 28 сентября 2017 г.

Источник: Macrumors

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