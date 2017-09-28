Никогда не понимал таких тестов. Сравнивать камеру смартфона с профессиональной техникой – баловство. Понятное дело, что подобные видео делаются для больших просмотров. Шоу, не больше. Ожидать, что смартфон сможет приблизиться к качеству подобной техники – абсурд. Но подобные видео будут появляться всегда.

Вот очередное творение: LG V30, камера которого действительно круто снимает видео и камера Red за 50 000 баксов. Выбираются идеальные условия съёмки, и показывают, как видео, снятое на смартфон, якобы круто справляется со своей задачей и даже, иногда, не уступает камере за кучу денег.

Но в итоге оказывается, что это видео снято при финансовой поддержке LG. Вполне себе неплохой рекламный рейс, который привлекает к себе внимание.

В сети есть масса подобных тестов. Вот, к примеру, подобное – только при участии iPhone 7 Plus.

Если хотите узнать, как на самом деле снимают смартфоны, то смотрите наши сравнения, и качайте оригиналы фото и видео в статьях.

Важное примечание. LG, в который раз, делает ставку на профессионалов в своей технике. Такое было и до этого, в смартфоне LG G4: там у LG был великолепный ручной режим настроек камеры, к пиару привлекались лучшие фотографы мира. Получилось ли что-то из этого? Нет.

В этот раз история повторилась: LG V30 несет в себе возможность съёмки видео в «плоском» формате. Такие вещи редко используются, даже профессионалами в камерах, но LG зачем-то пытается это внедрить в смартфоны и научить людей имитировать профессиональную видеосъёмку на смартфон с дальнейшей покраской и редактированием видеофайла. Конечно, из этого ничего не выйдет. Это сложно для конечного потребителя, а чем сложнее устройство, тем больше вопросов «а зачем я должен это покупать?».

Хотя мне очень любопытно протестировать V30, возможно, даже купил бы себе в коллекцию необычных и знаковых устройств.

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