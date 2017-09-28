Недавно на канале вышел ролик, где Валя показывал и рассказывал про специальную штуковину, куда можно установить несколько SSD; мы храним кучу информации, это видео с разных источников, фото, аудио и никогда не знаешь, когда и что понадобится. Кроме этого, даже при работе с текстами неплохо иметь дополнительную память, кроме ноутбучной.

У меня около 400 Гб выгружено в iCloud и далеко не всегда удается быстро скачать нужный архив или документ — это если говорить о работе. А если говорить про отдых, то надо где-то хранить и музыку хорошего качества, и сериальчики, и кино, и куда-то сохранить архив личных фотографий. Есть парочка жестких дисков, но, давно уже пора как-то обновиться — в конце концов, живем в 2017-ом году, вокруг уже iPhone X, в самом деле, какое там SSD. И тут удачно мне написал коллега и предложил потискать Samsung Portable SSD T5, новый внешний маленький SSD. Конечно, я это с удовольствием сделал.

Дизайн

В комплекте с диском есть два кабеля, один USB-A, другой USB-C, такая забота меня порадовала, потому что сразу можно подключить к MacBook Pro без всяких переходников. Внешний вид отличный, unibody-корпус из алюминия, у версий 250 и 500 Гб он синий, у старших моделей, емкостью 1 и 2 Тб, корпус черный.

В нашей работе оптимально иметь такой диск емкостью около 1 Тб, чтобы работать практически с любым проектом, ну а лучше 2 Тб. Ну а для работы с фотографиями, текстом и хранения всякого мультимедиа достаточно 500 Гб — в случае чего смогу даже дать коллегам, если понадобится что-то делать с видео. Размер SSD порадовал, помещается в любой карман, вообще не занимает места в сумке, крошка. На корпусе разъем USB-C, что правильно, есть световой индикатор, горит синим, мерцает синим, если что-то происходит. Алюминиевый корпус тут не только для красоты, диск способен выдержать без потерь самые разные удары судьбы и соседство с ключами или другими не слишком дружелюбными предметами; заявлено, что при падении с высоты двух метров с диском ничего не случится. Предполагаю, что болевой порог тут еще выше и, даже если я решу швырнуть T5 на Никольскую прямо сейчас, никуда данные не денутся. Покрутив гаджет в руках, давайте его подключим к ноутбуку и посмотрим, что получится.

Возможности

В памяти T5 есть версии программ для использования с Windows, macOS и Android, устройство легко работает со смартфонами и планшетами, так что имейте это в виду. Спокойно можно подключить к Samsung Galays Note 8 и посмотреть кино в дороге. Утилита для macOS дает возможность установить вход по паролю, зашифровать данные (алгоритм AES, 256 разрядный ключ), установить обновление, на момент написания этого материала было актуальное ПО. В целом, можно и не ставить утилиту, если вам все это не надо. В Finder диск появляется моментально, скорость я проверял с помощью утилиты Blackmagic Disk Speed Test, коллеги говорят, что это оптимальный способ. Заявлена скорость до 540 Мб/сек, на деле получились вот такие показатели.

Мне кажется, лучше попробовать другой способ проверки, что я и сделал, взял папку со своими записями радиошоу Transitions за 2017 год (кто не знает, эту прекрасную передачу уже много лет делает Джон Дигвид) и перенес ее на диск. Размер 10 Гб, скорость копирования 22 секунды. Мне кажется, это очень быстро. Чуваки, да это НЕРЕАЛЬНО быстро! В обычной жизни, когда вокруг ад, когда завтра улетать а ничего не готово и докачивается сериальчик и его надо как-то быстро перенести с компьютера на ноутбук или на планшет — кстати, я вот добуду завтра кабель и расскажу вам, как работает T5 вместе с большим iPad Pro. Думаю, работает как надо. И вот в этой скоростной жизни скоростной маленький SSD ох как помогает в любых делах.

Характеристики

После эмоциональной части — скучная часть про характеристики. Такое впечатление, что создатели Samsung Portable SSD T5 решили сюда запихнуть максимум возможного. Если USB-C, то USB-С 3.1, если память, то V-NAND, если корпус, то алюминий. Все продумано, все быстро, все работает как положено практически с любыми устройствами. Кстати, скорость же имеет значение не только при работе с видео (я про продакшн), но и в бытовом смысле, не придется долго ждать, когда там откроется кино на смартфоне или планшете. То же можно сказать и про музыку, и про фотографии, даже если вы решили поковырять RAW.

Вердикт

В рознице Samsung Portable SSD T5 стоит 9990 рублей, на мой взгляд, это недорого за столь быстрый и хорошо сделанный внешний SSD. Самое интересное, что T5 вроде бы адресован широкой аудитории, но, благодаря скорости записи и чтения, использовать его не зазорно и профессионалам — мы на студии по достоинству оценили реальные показатели устройства. Работа с проектами гладкая, плавная и славная. Ну а вечером можно подключить T5 к планшету и посмотреть «Клан Сопрано» или другой любимый сериал. Покупать — рекомендуем, использовать сами — будем. Вероятно, купим еще версию на 1 Тб только для рабочих задач.

Выражаем благодарность Online-samsung.ru за предоставленное для тестирования устройство

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