Немецкий бренд Porsche Design и британская аудиокомпания KEF выпустили новый набор беспроводных шумопонижающих наушников под названием Space One Wireless, в которых имеется твердая 30-часовая батарея. Они стоят около 470 долларов и оснащены активной шумоподавляющей технологией, Bluetooth aptX, 40-миллиметровыми драйверами и кабелем с микрофоном для дополнительного прослушивания без разряда батареи.

Компании утверждают, что наушники прослужат 30 часов, даже если включен Bluetooth и активна функция подавления шума. Это высокий уровень для работы батареи; другие наушники от Plantronics, Sony, Bose и AKG могут похвастаться сроком работы батареи от 20 до 30 часов. В серии Space One Wireless также присутствуют наушники с амбушюрами, наполненными специальной пеной памяти.

Более дешевая проводная версия Space One не вызывает огромного восторга, но не так уж и ужасна. Обязательно попросите прослушать беспроводную пару, прежде чем принимать решение о покупке (или дождаться отзывов). Они доступны для предзаказов в ​​конце октября.