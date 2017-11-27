Борьба с малярией улучшилась, но предстоит еще много работы. Во-первых, анти-личиночные спреи являются дорогостоящими и трудоемкими - вы не всегда можете позволить себе распылять всю площадь. К счастью, сочетание технологии делает эту борьбу с комарами более практичной. Университет Уэльса Аберистуит и Танзанийская программа по ликвидации малярии Занзибара вступили в партнерство по инициативе, которая использует беспилотные летательные аппараты для обследования горячих зон малярии и определения районов, в которых протекают малярии, которые могут размножаться.

Дрон может обследовать большую площадь территроии за 20 минут, и данные можно обработать в течение дня. Благодаря чему обнаруживаются «зоны тревоги» и начинается разбрызгивание в течение нескольких часов, предотвращая начало вспышек. И есть планы расширения. Следующим шагом будет отправка снимков с дрона на смартфоны как для руководства бригадами распыления, так и для отслеживания их прогресса. Вместо того, чтобы иметь только общее представление о том, куда идти, опрыскиватели могут сделать пометки для пострадавших районов и отчитаться, когда они будут опрысканы.

Это может занять какое-то время, прежде чем распыление с помощью беспилотных летательных аппаратов найдет широкое применение. Существуют опасения, что беспилотные летательные аппараты могут мешать местной дикой природе и устранять проблемы конфиденциальности. Создатели надеются, что знакомство местных жителей с технологией и осознанность может предотвратить столкновения с экосистемой. До тех пор, пока это произойдет, можно было бы практически уничтожить малярию во всех районах, не тратя целое состояние или не тратить драгоценные часы.