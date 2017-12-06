Все становится немного интереснее, когда вы смотрите на высокопроизводительные гарнитуры VR с ПК. Oculus Rift и HTC Vive по-прежнему остаются главными соперниками, и, несмотря на то, что с прошлого года они не видели каких-либо серьезных обновлений аппаратного обеспечения, они значительно дешевле, чем при запуске. Rift теперь стоит всего лишь 399 долларов в комплекте с ее превосходными Touch Controllers. HTC Vive стоит 599 долларов, что является дорогостоящим аппаратом, но все же дешевле первоначальной цены за 799 долларов.

В то время как у Vive все еще есть преимущество, когда речь идет о VR-тестах в масштабе комнаты, в целом Oculus Rift остается лучшим вариантом для большинства игроков. Она более удобна, ее контроллеры гораздо компактнее и проще в использовании, и она по-прежнему работает с SteamVR. Позднее вы можете получить производительность в помещении, добавив еще один датчик.

Oculus Rift также легче настроить, чем Vive, поскольку ее два датчика можно разместить прямо вокруг вашего монитора. Между тем базовые станции Vive для отслеживания должны быть размещены высоко в противоположных углах вашей комнаты, что может включать в себя сверление стен и установку опор, если у вас нет книжных шкафов поблизости. И, конечно же, тот факт, что Rift по-прежнему стоит на 200 долларов меньше, чем Vive, стоит иметь в виду.

Гарнитуры Windows Mixed Reality - это еще один вариант ПК VR, но они пока не стоят инвестиций. Гарнитура изначально представлена как более дешевый конкурент Rift и Vive, а цена составляет около 400 долларов в паре с контроллерами движения Microsoft. Windows также нуждается в большем количестве приложений VR, чтобы быть действительно конкурентоспособными с Oculus и Vive.