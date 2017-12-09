В беспроводном мире не так много наушников, которые передают столько эмоций и волнений музыки, чем Bowers & Wilkins PX. Audio-Technica DSR9BTs приближается к такому описанию, но B & W не стесняется повышения баса и высоких частот для более красивой и привлекательной передачи. Они такие же функциональные, сколь и веселые.

Прагматические плюсы B & W PX многочисленны: они беспроводные, очевидно, и их аккумулятор работает долгое время независимо от того, насколько громко вы их используете. Они включают подавление шума, поэтому вы можете наслаждаться ими в таких громких условиях, как поезд метро или во время прогулки по оживленной улице. И они заряжаются через USB-C, поэтому, пока у вас есть зарядное устройство для ноутбука или Android, вы всегда сможете их пополнить.

Существует один потенциальный минус с PX, и это их уровень комфорта и соответствия. Bowers & Wilkins имеет историю создания красивых наушников с иногда сомнительной эргономикой, и PX не является исключением. Эта недавно выпущенная пара имеет переработанный дизайн, и она имеет более мягкую, дружелюбную посадку, чем предыдущие модели, однако также может вызвать дискомфорт после более чем часа использования. Вам нужно будет убедиться, что вы полностью довольны PX, прежде чем столкнуться с другим препятствием, которым они владеют: их цена, что превышает 399 долларов.

Другие наушники могут быть более удобными, некоторые предлагают превосходное шумоподавление, а многие складываются в более компактные корпуса, но Bowers & Wilkins PX превосходят все остальное благодаря сочетанию превосходного звука и великолепного дизайна. Никакие другие наушники в своем классе не побуждают те же чувства и эмоции; PX действительно заставляет музыку петь.