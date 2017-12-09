Если качество звука не является вашим главным приоритетом, Sony 1000X должны быть в верхней части списка беспроводных соединений. Издание этих наушников в 2016 году теперь является абсолютным украшением в 229 долларов, которое было сбито в порядке иерархии обновленной моделью 2017 года. Хотя они уступают музыкальную корону наушникам B & W PX, 1000X являются чемпионом почти во всем остальном: это могут быть самые удобные наушники, которыми вы когда-либо пользовались, их батарея держит довольно долгое время, а также имеется шумоподавление.

Практичность 1000X просто выдающаяся. Благодаря складному дизайну, идеальной эргономике и батарее, вы можете использовать эти наушники так же легкомысленно, как и проводной парой. В этом отношении 1000X похожи на Samsung Gear S2: они предлагают современные обновления, не снимая старых удобств. Особенно это касается шумоподавления.

Бас - это сигнатурная особенность звука Sony 1000X, что делает его отличным началом, потому что все любят бас, но в то время как количество в изобилии, качество просто не такое высокое, как у Bowers & Wilkins. Наушники Sony не будут вас выносить при прослушивании саундтреков Ханса Циммера так же, как и PX. Но 1000X более удобны, их легче носить и цена вдвое меньше, чем у их соперника Bowers & Wilkins.