Многие приложения для редактирования фотографий имеют функцию автоматической настройки, которая может улучшить фотографии, но профессионалы склонны избегать этого по какой-либо причине - это скорее неопределенное предположение, чем информированное редактирование, основанное на опыте. Adobe выпустила обновления Lightroom (как CC, так и Classic) и Camera Raw, которые используют свой Sensei ИИ для улучшения фотографий на основе примеров. Новый автоматический режим сравнивает ваш образ с «десятками тысяч» профессионально отредактированных кадров и использует это богатство информации для принятия более разумных решений.

Это не гарантирует, что вы станете фотографировать словно профессионал с помощью нескольких кликов, но это может ограничить редактирование незначительными настройками. Это определенно помогает новичкам, которые хотят получить качественные снимки, но пока не знают, как добиться этих эффектов сами.

Обновленный Auto доступен на всех платформах, включая рабочий стол, мобильные приложения и Интернет.

Есть и другие полезные обновления, особенно на рабочем столе. У пользователей компьютеров теперь есть значительно лучшее управление тоном, включая Tone Curve (для точной настройки тональности и контраста) и Split Toning (для достижения художественных эффектов, таких как сепия). Вы также можете просматривать фотографии в полноэкранном режиме и редактировать время захвата фотографии, если ваша камера выключена. Мобильные пользователи также должны увидеть несколько настроек. Android дает вам ярлыки для определенных режимов приложений в Nougat или более поздних версиях, в то время как лагерь iOS может автоматически добавлять текстовый водяной знак при экспорте и должен видеть улучшенный захват HDR.