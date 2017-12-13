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Последний патент Samsung показывает телефон с обтикаемым дисплеем

13.12.2017 16:34 48

Последний патент Samsung показывает телефон с обтикаемым дисплеем

Сегодня опубликован новый патент Samsung, в котором показан потенциальный двухсторонний смартфон с двойным экраном, который продолжается на задней панели устройства, как показано LetsGoDigital. Там мало написано о потенциальном устройстве в патенте, которое было подано в Управление патентов и товарных знаков США 2 сентября 2016 года.

Десять концептуальных чертежей относятся к «устройству отображения» и показывают большой главный экран спереди, который обтекает заднюю часть, где потенциально могут отображаться больше приложений. Задний экран выглядит почти на половину размера переднего экрана. Сплошные линии чертежей являются заявленными функциями, а пунктирные линии являются иллюстративными и показывают, как выглядит остальное устройство.

Последний патент Samsung показывает телефон с обтикаемым дисплеем

Этот последний патент может намекнуть на потенциальный концептуальный телефон в будущем. Ранее Samsung подавала патенты на другие концепции, в том числе складные, и компания ранее заявила, что надеется выпустить гибкое устройство в следующем году. Samsung была известна тем, что пыталась использовать новые концепции и технологии - она продемонстрировала гибкий, «нерушимый» AMOLED-дисплей под названием Youm еще в 2012 году и изогнутый прототип на выставке CES 2013. Ранее в этом году Samsung также продемонстрировала новый прототип экрана OLED, который может сгибаться.

В прошлом году Apple подала свой собственный патент на обложку iPhone, и LG также экспериментирует с экраном, который обтекает верхнюю часть вашего телефона. Настоящим испытанием будет то, какая компания может создать рабочий прототип, или даже довести этот тип дисплея до обычных смартфонов.

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