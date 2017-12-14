В прошлом году Samsung оставила Notebook 9 со стандартным тонким и легким дизайном, который правильно понял важные вещи, но не обладал такими яркими функциями, как дисплей с высоким разрешением или гибридным дизайном. В начале этого года Pro edition добавила складной шарнир для использования планшета «2 в 1» и стилус, а в следующем году компания полностью обновит линейку с четырьмя новыми устройствами. Новый Notebook 9 Pen готов взять на себя устройства Surface с помощью встроенного в него стилуса S Pen, с «продуманным дизайном» гибридного ноутбука/планшета 2-в-1. 13-дюймовые устройства поставляются с процессором Intel Core i7 8-го поколения, объемом памяти до 16 ГБ и объемом до 512 ГБ, и весят они всего 1,00 кг благодаря алюминиевому сплаву «Metal12».

Три новых Notebook 9 имеют более знакомый внешний вид и доступны в размерах 13,3 или 15 дюймов. Они могут включать до 1 Тбайт памяти, а 15-дюймовый вариант имеет возможность для дискретной графики, но они разделяют параметры процессора и ОЗУ Pen. Все эти ноутбуки включают сканеры отпечатков пальцев и поддержку Windows Hello (9 Pen включает ИК-сканирование для распознавания лиц), и только 15-дюймовый имеет порт Thunderbolt.

Ноутбуки, предназначенные для мобильности - оба устройства являются одними из самых тонких в своем классе для легкой переносимости и работы на ходу. Изготовленные из Metal12 ™, дополненные технологией Micro Arc Oxidation (MAO), оба устройства легче, чем большинство металлических ноутбуков, но долговечны благодаря усовершенствованной обработке MAO оксидного покрытия на поверхности, чтобы гарантировать, что списки дел будут закончены независимо от того, куда вас приведет жизнь.

Добавлена безопасность и удобство - оба устройства поставляются с Windows Hello, встроенным для безопасной проверки подлинности с помощью датчика отпечатков пальцев, без ввода пароля, в то время как Notebook 9 Pen также оснащен ИК-передней камерой для регистрации распознавания лиц через Windows Hello. На обоих ПК есть папка конфиденциальности для хранения конфиденциальных данных.

Высококачественная производительность - сочетает в себе лучшую переносимость с высококачественным дисплеем и высокой производительностью, дисплей RealView обеспечивает яркое и точное изображение премиум-класса с реалистичными цветами и невероятной яркостью, идеально подходящими для использования устройства как внутри, так и снаружи. Оба устройства также оснащены новейшим процессором Intel Core i7 8-го поколения и двухканальной памятью Samsung для быстрой работы с такими задачами, как запуск нескольких программ или просмотр и рендеринг высококачественной графики без снижения производительности или скорости.

Производительность и совместная работа - Samsung предлагает несколько инструментов, которые привлекают высококвалифицированных специалистов, таких как Samsung Link Sharing, что позволяет пользователям передавать видео, фотографии и документы, хранящиеся на их ПК, на другой компьютер или смарт-устройство.

Дополнительные программные решения, доступные на обоих устройствах, включают сообщение Samsung Message, позволяющее пользователям отправлять сообщения со своего ПК на контакты, сохраненные на их смартфоне, а также предустановленную голосовые заметки и Studio Plus - для создания и редактирования пользовательского контента.