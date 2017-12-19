Microsoft, как сообщается, работает над складным мобильным устройством, напоминающим блокнот, подобно концепции компании Courier. В течение многих лет ходили слухи о Surface Phone и вот компания подала патент на прошлой неделе, показав некоторые детали. Дизайнер Дэвид Брейер взял подробные патентные изображения и превратил их в впечатляющие 3D-иллюстрации.

Таинственное устройство Microsoft, похоже, имеет обтикаемый дисплей, который соединяется шарниром, когда полностью открывается (например, книга). Концептуальные изображения Брейера показывают устройство в режиме «палатки» для просмотра содержимого или закрытого, для просмотра сообщений электронной почты на обтекаемом дисплее.

У устройства Microsoft есть два отдельных раздела, которые складываются вместе, и предыдущие слухи предполагали, что компания хочет использовать его для преобразования этого мобильного устройства в блокнот. Концепция Брейера выглядит как современное сочетание VAIO P от Sony, Communicator от Nokia и 3DS от Nintendo.

Важно подчеркнуть, что эти изображения основаны исключительно на собственных патентах Microsoft и что устройство никогда не сможет выйти на рынок. Microsoft ранее создала планшет Surface mini, только чтобы убить его за несколько недель до того, как он должен был быть представлен. Создатель программного обеспечения подал патент на свою Surface Studio за несколько месяцев до его запуска, а ранние рисунки были опубликованы как ПК «все в одном». В любом случае, этот Surface Phone, конечно, не похож на типичный телефон, как обещала генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.