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Samsung дает 13-дюймовому Notebook 7 Spin несколько скромных обновлений

05.01.2018 20:04 15

Samsung дает 13-дюймовому Notebook 7 Spin несколько скромных обновлений

Samsung, похоже, изо всех сил пытается показать все свои новые ноутбуки, прежде чем начнется CES. Сначала в прошлом месяце было анонсировано трио моделей Notebook 9, и теперь компания обсуждает новую версию своего Notebook 7 Spin. Для тех, кто не знает, оригинальный 13,3-дюймовый Spin дебютировал в 2016 году как относительно недорогой ноутбук, который превратился в слегка громоздкий планшет, и эта обновленная версия не отклонилась далеко от исходной формулы Samsung.

Пока нет никаких оснований говорить о ценах и доступности. Samsung отказалась от чипсета i5-6200U в оригинальном Spin в пользу более современного процессора 8-го поколения i5 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD. В нем также есть датчик отпечатков пальцев для быстрого входа в систему (благодаря Windows Hello), которая быстро стала инструментом для машин среднего класса. И так же, как и Notebook 9, 2018 Spin включает в себя несколько полезных функций программного обеспечения, в первую очередь инструмент, который использует встроенный дальний микрофон для записи «встреч или лекций».

Samsung дает 13-дюймовому Notebook 7 Spin несколько скромных обновлений

Мы немного менее взволнованы тем, что в 2018 году Spin имеет еще один полноразмерный USB-порт (оставляя только один порт Type C, один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0) и немного меньшую батарею, чем ее предшественник. Здесь мы надеемся, что эти упущения отразятся в окончательной цене. Дизайн Spin также немного отличается - в то время как у оригинала был один длинный шарнир, натянутый почти на всю длину дисплея, версия 2018 имеет более традиционную установку с двумя петлями. Вероятно, это не создаст проблем для слишком многих поклонников Samsung, но дизайн длинного шарнира оригинала был опрятным, что также помогло машине чувствовать себя немного более стабильной.

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Samsung дает 13-дюймовому Notebook 7 Spin несколько скромных обновлений
Samsung дает 13-дюймовому Notebook 7 Spin несколько скромных обновлений
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