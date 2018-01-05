Neutrogena представила устройство, которое подключается к вашему iPhone и может рассказать вам больше о ваших проблемах с кожей и убедить вас купить больше продуктов Neutrogena. SkinScanner от принадлежащей Johnson & Johnson компании присоединяется к iPhone и может получать увеличенное изображение вашей кожи и измерять содержание влаги. Приложение с поддержкой ИИ под названием Skin 360 затем анализирует данные и дает вашей коже оценку от 0 до 100 и показывает, как она улучшается с течением времени.

Сканеры кожи не являются чем-то новым, так как вы можете найти их в спа-салонах и магазинах косметики, таких как Sephora. Тем не менее, SkinScanner делает концепцию более дешевой и удобной для потребителя, наклеивая ее на смартфон. Таким образом, Neutrogena нацеливается на молодых пользователей, которым удобны технологии, и не обязательно покупать кремы или косметику традиционным способом.

Устройство использует 12 светодиодных индикаторов, 30-кратную лупу и детектор влажности на краю камеры. Чтобы использовать его, вы просто открываете приложение Skin 360, размещаете его прямо на коже и захватываете некоторые изображения. Получающиеся фотографии крупным планом показывают ваши поры, морщины и влагу (возможно, шокирующие) детали.

Оттуда встроенный ИИ API сравнивает вашу кожу с другими людьми вашего возраста и присваивает максимальный балл 100 для вышеупомянутых категорий. Нажатие кнопки «улучшить», естественно, приведет вас в магазин Neutrogena, где вы сможете выбрать продукты, чтобы исправить свои проблемы.

И хотя технология - это классно, как и большая часть индустрии красоты, она, похоже, предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя плохо, а также тратили больше денег. Тем не менее, это приспособление стоит не очень дорого - 50 долларов. Neutrogena будет показывать его на выставке CES 2018.