XPS 13 от Dell является одним из наших любимых ноутбуков годами и не без оснований. Его компактный дизайн, яркий дисплей, удобная клавиатура и длительное время автономной работы делают его хорошо округленным устройством. Тем не менее, Dell не довольствуется просто предложением постепенного обновления в этом году. Она предоставила XPS 13 с обновленным дизайном, с более узкими рамками, новой системой охлаждения и белый вариант с пятностойким покрытием.

Это звучит внушающе, но снаружи XPS 13, похоже, не сильно изменился. По крайней мере, не тогда, когда вы смотрите на версию серебристо-серого цвета. Тем не менее, розовое золото / белое издание поймает вас. Хотя я не поклонник нового цвета, я ценю, что Dell нашла способ удержать его от пожелтения или окрашивания.

Белый XPS 13 использует тканевое волокно с покрытием для предотвращения обесцвечивания, особенно в тех местах, где ваши ладони отдыхают. Во время недавнего брифинга представитель Dell показал, как знаки от Sharpie были легко очищены от образца. По данным компании, это эффективно отталкивает большинство веществ, но его криптонит - горчица и солнцезащитный крем. Так что не приносите свой ноутбук на пляж или конкурс по ловкости хот-дога.

В дополнение к новому цвету, XPS 13 также имеет более тонкий, более легкий дизайн, теперь весом 1,21 кг. Это практически полулегкий вес, но опять же XPS 13 всегда легко переносить. Тем не менее, мы всегда ценим легкую нагрузку.

В то время как новый XPS 13 по-прежнему имеет такое же неудобное размещение веб-камеры, как и его предшественник (в нижней части экрана), он был обновлен до инфракрасного датчика для поддержки Windows Hello. При этом вы можете войти в свой компьютер с помощью сканирования лица или с помощью датчика отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания.

Внутри XPS 13 упаковывает четырехъядерный процессор Intel восьмого поколения, который, по словам Dell, помогает новому ноутбуку визуализировать и кодировать видео в Adobe Premiere Pro в два раза быстрее, чем модель 2015 года. Это всего лишь один конкретный тест, чтобы показать, насколько хорошо система должна работать, конечно - ваш опыт может отличаться. Существует также новая система с двумя тепловыми трубками и вентиляторами, а также тепловая изоляция Gore, покрывающая определенные части системы, такие как процессор и графический процессор, для поддержания низких температур.

Экран XPS 13 окружен последней версией панели «InfinityEdge» от Dell, которая теперь на 23 процента меньше, чем предыдущее поколение. Граница, которая была едва ли до этого, теперь выглядит так, будто она почти исчезла - и эффект - это дисплей, который вписывается в то, что стоит за ним, но все же удается выглядеть привлекательным и ярким.

Экран теперь доступен до 4K и поддерживает новый набор технологий под названием Dell Cinema. Это позволяет воспроизводить HDR, улучшать аудиосигналы Waves Maxx для звука студийного качества, а также приоритизировать потоки, чтобы минимизировать задержку в буфере. В примерах, показанные Dell, похоже, были более глубокие черные и более высокие коэффициенты контрастности с примененными усовершенствованиями Cinema. Однако было трудно определить влияние на качество звука динамика ноутбука и скорость потока в демонстрационной среде.

Все сказанное, новый XPS 13 чувствует себя как своевременное обновление. Сложно продолжать совершенствовать и улучшать уже успешный продукт, но до сих пор кажется, что у последнего Dell есть все, что нужно, чтобы соответствовать отличной репутации, которую она установила с помощью серии XPS. Ноутбук будет доступен сегодня, начиная с цены в 1,000 долларов.