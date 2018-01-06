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Новые ноутбуки ThinkPad от Lenovo 8-го поколения имеют более тонкие конструкции

06.01.2018 1:14 3

Новые ноутбуки ThinkPad от Lenovo 8-го поколения имеют более тонкие конструкции

Lenovo просто обновила львиную долю своей линейки ThinkPad, и это хорошая новость. Его новые модели ThinkPad X, T и L все сделали переход на более быстрые процессоры Intel Core 8 поколения. 12,5-дюймовый X280 на 15 процентов тоньше (0,69 дюйма) и на 20 процентов легче (1,18 кг), чем его предшественник. Также есть новая 13-дюймовая L-серия (L380) для людей, которые хотят иметь ноутбук без излишеств в более портативном дизайне, чем 14- и 15-дюймовые версии.

Логично, что в зависимости от рассматриваемой машины есть специальные обновления. ThinkPad Yoga X360 имеет Active Pen и инфракрасную камеру для Windows Hello, в то время как X280 имеет быструю зарядку, которая дает ей 80 процентов в течение часа. И если вы используете 14-дюймовый L480 или 15-дюймовый L580, у вас теперь есть новые возможности для выделенной графики AMD.

Не то, чтобы это простой удар скорости. В настоящее время на веб-камерах серии T вы найдете надстройку ThinkShutter для тех, кого волнует, что они будут нацелены на шпионов. Новая опция механической стыковки дает вам повсеместную совместимость, и есть универсальные адаптеры питания USB-C, которые облегчают заимствование чужого зарядного устройства.

Lenovo обещает быстрый запуск для новых систем. Все обновленные ThinkPad начнут появляться позже в январе. Цены начинаются от $ 609 за L380, в то время как вы смотрите на $ 989 для базовой T480, $ 999 за X280 и $ 1,459 для Yoga X380. Нужен монитор? Есть сверхтонкий 24-дюймовый дисплей 1080p, ThinkVision X24 ($ 249), а также 32-дюймовый 4K-совместимый ThinkVision P32u ($ 1,349) с Thunderbolt 3. X24 прибывает в январе, хотя вам придется подождите до марта для P32u.

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