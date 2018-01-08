Ноутбуки ASUS могут привлечь все внимание, но давайте не будем забывать, что тайваньская компания также выпускает цельные все-в-одном настольные компьютеры. К сожалению, несмотря на то, что сегодня анонсировали две новые модели - Vivo AiO V272 и V222 - ASUS была довольно жесткой по сравнению со спецификациями. Рассмотрим V272: как показывает номер модели, он упаковывает 27-дюймовый мультитач-дисплей, и производит 100% цветовой гаммы sRGB, предлагая 178-градусное поле зрения. Подпитывая удовольствие, это один из чипсетов Intel Core i7 от 8-го поколения, и, хотя он определенно не предназначен для полномасштабного игрового автомата, дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 поможет пройти вам несколько раундов в Overwatch без особых проблем.

Параметры конфигурации и детали за ее пределами, как разрешение экрана, ОЗУ, выбор портов и многое другое - пока не обсуждались. То же самое для AiO V222. Буквально ASUS уже заявляла, что имеет 22-дюймовый дисплей 1080p, хотя мы также отметили четыре порта USB 3.0 и порт HDMI позади. Хотелось бы подумать, что скоро вы сможете выбрать одну из этих машин, но информация еще не объявлена. Как правило, хороший послужной список ASUS с этими машинами означает, что они, вероятно, являются совершенно функциональными вариантами для людей, испытывающих трудности с их настольными системами в пользу чего-то более компактного.