Samsung Harman International только что анонсировала три новые модели для линейки беспроводных наушников JBL Everest. Over-ear 710GA, on-ear 310GA и in-ear 110GA включают в себя Google Assistant (отсюда обозначение GA), позволяя вам управлять голосом в вашей музыке, телефонными звонками и уведомлениями. Все три модели будут доступны этой весной за $ 250, $ 200 и $ 100 соответственно.

После того, как вы подключили любую модель к телефону или планшету через Bluetooth 4.1, вы можете использовать Google Assistant, коснувшись датчика на ушной чашке или наушнике. Затем вы можете сказать такие вещи, как «громкость», «рассказать мне о моем дне» или «сыграть какую-нибудь поп-музыку». У сверхзвуковых 710GA есть 25-часовая батарея, 310GA может похвастаться 20-часовым аккумулятором, а 110GA имеют 8-часовой рейтинг. Конечно, это не первые наушники, оптимизированные для Google Assistant. Эта честь принадлежит модели Bose QC35 over-ear.

«Добавление моделей Google Assistant к линии Everest - еще один шаг, который мы предпримем, чтобы связать наследие JBL с отмеченным наградами звуком с растущей линейкой голосовых устройств», - сказала Джессика Гарви из Harman в заявлении. «Наличие помощника Google в наушниках JBL Everest GA означает, что вы можете оставаться на связи с тем, что для вас важно, будь то музыка, получение информации о мире вокруг вас или управление повседневными задачами - просто используя свой голос».