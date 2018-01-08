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Hyperloop One и Here сделали приложение для воображаемых Hyperloops

08.01.2018 23:26 6

Hyperloop One и Here сделали приложение для воображаемых Hyperloops

Virgin Hyperloop One объединилась с картографической компанией. Здесь можно создать приложение, которое позволит представить, что Hyperloops реальны. Приложение предназначено для того, чтобы быть транспортным порталом в будущем, когда вакуумные трубки соединяют все главные города как единое целое. Представьте версию Citymapper, которая позволит выбирать между автомобилями, самолетами, поездами или Hyperloops при переходе между ними.

В этом будущем пассажиры могут запланировать все путешествие, от входной двери до места назначения, из одного и того же приложения. Приложение также предлагает пошаговые инструкции, позволяющие быстро и эффективно перемещаться по терминалам аэропортов и общественным зданиям. По этому вопросу пользователи могут выбрать свое путешествие по одному из трех критериев: скорость, стоимость или количество выбросов углерода.

В настоящее время приложение - это не что иное, как демонстрация платформы разработки программного обеспечения, которая будет действовать как универсальный магазин для всех транспортных потребностей. Представьте себе единственное место, где вы сможете строить путешествия и оплачивать их, без лишней бесполезной суеты. Это также опрятный способ как продавать потенциальных пользователей по идее Hyperloop, так и видеть, сколько требуется для каждого маршрута.

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