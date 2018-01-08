Голосовой помощник Amazon Alexa уже находит свой путь в телевизоры, так почему бы ему не появиться в проекторах? Optoma, безусловно, считает, что это имеет смысл - компания запустила то, что она говорит, это первый проектор с встроенной Alexa. UHD51A - это способный проектор 4K с яркостью 2400 люмен, контрастность 500 000: 1 и точными цветами с HDR, но настоящей звездой шоу является способность контролировать остальную часть вашего умного дома. Если вы готовы смотреть фильм, вы можете погасить свет и начать есть попкорн с помощью устных команд.

Также имеется встроенный мультимедийный плеер на базе Android и пара HDMI-портов с поддержкой 4K 60 Гц. Проектор не будет тривиальной покупкой, когда он отправит в конце первого квартала за $ 1,699, но это может быть лучше, если вы уже подумываете о том, чтобы получить спикер, оборудованный Alexa, и предпочтет объединить две покупки в одну. И если вам не нужен компаньон для ИИ, UHD50 будет предлагать такую же производительность при более низкой цене в 1499 долларов.