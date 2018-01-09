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HP Spectre x360 15 - это дебют для графики AMD RX Vega M

09.01.2018 0:27 12

HP Spectre x360 15 - это дебют для графики AMD RX Vega M

Вам будет трудно увидеть большую разницу между последним Spectre x360 15 от HP и новой версией. Помимо немного более крутого стиля в этом году, с острыми углами и линиями, заменяющими более дружественные округлые, они выглядят довольно похожими. Новый Spectre x360 15, как и его меньший родственный брат, в основном представляет собой инкрементное обновление, с более быстрым оборудованием, чтобы сделать его лучшим конкурентом MacBook Pro. Примечательно, однако, что он оснащен новым процессором Intel 8-го поколения с процессором AMD Radeon RX Vega M, поэтому он не будет сутулиться, когда дело касается игр.

На этот раз большое обновление: четырехъядерные процессоры Intel Core 8-го поколения, а также ваш выбор графики Radeon или NVIDIA GeForce MX150. В то время как MX150 - это не огромный скачок, выходящий за рамки его предыдущей графики, RX Vega GPU означает, что он должен играть в большинство современных игр в 1080p с высокими настройками.

HP Spectre x360 15 - это дебют для графики AMD RX Vega M

HP также добавила считыватель отпечатков пальцев вдоль правой стороны аппарата, а также полноразмерную цифровую панель на клавиатуре. 4K 15,6-дюймовый монитор интригует, но это то, что было предложено и в прошлом году. И, конечно, будучи 2-в-1, вы можете полностью перевернуть свой экран, чтобы использовать его в качестве планшета.

HP Spectre x360 15 - это дебют для графики AMD RX Vega M

Вы можете настроить Spectre x360 15 до двух портов Thunderbolt, и также можете выбрать из черного и медного цвета, на который HP опирается некоторое время, или черный и серебристый аппарат. Компания утверждает, что устройство также поставляет 13,5 часов автономной работы, и может достичь 50-процентного заряда всего за 30 минут (пока выключено).

Проще говоря, Specter x360 выглядит убедительным вариантом для тех, кто рассматривает стильную рабочую лошадь Windows. Цена начнется с 1370 долларов.

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