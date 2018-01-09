В этом году компания расширяет свой гибридный состав. Новый XPS 15, помимо первого откидного аппарата по размеру для серии, также является одним из первых ноутбуков для упаковки процессорного ядра Intel с графикой Radeon. Этот чипсет был показан в ноябре и включает в себя графический процессор AMD Radeon с выделенной оперативной памятью и процессор Intel, позволяющий в целом использовать более мелкие материнские платы и более тонкие устройства.

Действительно, XPS 15 2-в-1 является более тонким, чем его 15-дюймовые конкуренты - его 16-миллиметровый профиль тоньше, чем устройства от HP, Lenovo и ASUS.

Dell удалось уйти в профиль не только из-за пространства, приобретенного у нового чипсета Intel, но и потому, что XPS 15 2-в-1 имеет клавиатуру maglev. В настройке используются противоположные магниты вместо переключателей или мембран для повторного нажатия кнопок и создания очень тонких конструкций клавиатуры.

Это ощущение, к которому вы, вероятно, привыкнете со временем, не повлияло на точность ввода текста. Традиционалисты, которые не любят более мелкие клавиатуры, такие как эта, возможно, захотят рассмотреть меньший XPS 13, который получил переделку в этом году. Кстати, как и XPS 13, новый откидной Dell также использует тепловую изоляцию Gore вокруг процессора, чтобы поддерживать охлаждение системы.

В дополнение к более тонким профилям процессор Intel должен обеспечивать графическое мастерство, сравнимое с системами с дискретными графическими процессорами. Dell заявила, что чипсет обеспечивает производительность, похожую на мобильную 1050-карту NVIDIA.

XPS 15 также оснащен дисплеем InfinityEdge, который стал отличительной чертой серии с первого XPS. Как и раскладушка, новый аппарат 2-в-1 поднимается до 4K для разрешения экрана и теперь поддерживает 100 процентов цветового спектра Adobe RGB. Он также оснащен технологией Dell Cinema, которая позволяет такие вещи, как воспроизведение HDR, объемный звук и приоритет потоковой передачи видео, чтобы предотвратить задержку.

На дисплее XPS 15 2-в-1 - изображения были яркими и четкими во время практической работы. Узкие рамки также добавили очков к привлекательности, заставляя экран выглядеть зрительно интереснее. Вы также можете рисовать на дисплее Active Pen от Dell, который поддерживает до 4096 уровней чувствительности к давлению, а также обнаружения наклона.

XPS 15 2-в-1 будет доступен весной, начиная с 1300 долларов. Хотя не совсем неожиданно видеть сильное продолжение 13-дюймового гибридного XPS в прошлом году, это, безусловно, освежает, что Dell предлагает больше, чем просто инкрементные обновления. 15-дюймовая категория имеет сильную конкуренцию со стороны HP, Lenovo и ASUS, но, по внешнему виду, новый XPS 15 вполне может удержать позиции.