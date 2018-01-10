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Кольцо фитнес-трекер Motiv теперь знает еще больше о вас

10.01.2018 0:12 6

Кольцо фитнес-трекер Motiv теперь знает еще больше о вас

Через год после того, как впервые было показано кольцо отслеживания Motiv, оно вернулось с множеством новых функций. Устройство уже может измерять многие из тех же показателей, что, скажем, Fitbit или Apple Watch с целью изучить вас. Но на CES компания раскрыла свои планы на новый год - в частности, более тонкое отслеживание сна, социальный обмен и наконец совместимость с Android.

Чтобы быть ясным, аппаратное обеспечение не изменилось значительно после последнего Pepcom, но изменилось то, что система делает с данными, которые она собирает. Недавно компания выпустила отслеживание беспорядка сна, которое, как следует из названия, контролирует, сколько раз вы просыпаетесь и переворачиваетесь в данную ночь. Теперь оно может помнить ваше последнее записанное значение сердечного ритма, а также время его измерения.

В первом квартале 2018 года кольцо получит значительный прирост функциональности. Во-первых, вы скоро сможете начать запись данных в начале тренировок, чтобы более точно отслеживать активные минуты и лучше управлять еженедельным режимом упражнений. Компания также планирует добавить интеграцию Apple Health, чтобы Motiv хорошо играла с вашей существующей системой мониторинга состояния здоровья. И когда вы действительно улучшаете свои тренировки, система Motiv скоро сможет транслировать ваши достижения в социальных сетях.

Самое интересное, кольцо Motiv должно работать с ОС Android к концу первого полугодия. Более того, вне интеграции Apple Health, все перечисленные выше функции будут включены после обновления в реальном времени.

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