На выставке CES 2018, Lenovo представила 12,3-дюймовый ноутбук Miix 630, который является первым предложением для платформы Microsoft и Qualcomm. На первый взгляд, он существенно не отличается от Envy x2 HP, но более внимательный осмотр показывает некоторые ключевые отличия.

Поскольку Lenovo известна превосходными клавиатурами в ThinkPad, компания заявила, что потратила много времени и сосредоточилась на Miix 630. Клавиши имеют аналогичную компоновку для Thinkpads.

Еще одно отличие между Miix 630 и Envy x2 от HP заключается в том, что Lenovo включила встроенную функцию eSIM в дополнение к наличию слота для карт nanoSIM. Поскольку носители еще не развернули поддержку eSIM, это различие в настоящий момент мало что значит. Но в будущем, если внедренная технология eSIM станет более распространенной, Miix 630 имеет преимущество готовности.

В противном случае Miix 630 похож на Envy x2, что неудивительно, учитывая, что это устройства первого поколения, которые должны придерживаться рекомендаций Qualcomm и Microsoft, пока платформа находится в зачаточном состоянии. Но Lenovo предлагает больше опций памяти, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 2.0.

12,3-дюймовый дисплей размером 1,920 x 1280 Miix 630 был ярким, ясным и достаточно хорошим для просмотра Netflix или Instagram, и запись на нем с включенным Lenovo Active Pen была гладкой и удобной. У вас есть 13-мегапиксельная инфракрасная камера на передней панели для поддержки входа в систему распознавания лиц через Windows Hello, и 5-мегапиксельная камера сзади.

Как и системы HP и ASUS, Miix 630 обещает до 20 часов воспроизведения видео и поддерживает гигабитный LTE, если таковой имеется. Lenovo постаралась подчеркнуть, что это первое предложение для Windows на платформе Snapdragon, и сказала, что в будущем может появиться больше форм-факторов. Miix 630 будет доступен во втором квартале этого года, начиная с $ 799, что дороже, чем ASUS $ 599 Novago. Мы еще не знаем, сколько HP просит за Envy x2, поэтому мы не можем сказать, какой из них лучший вариант на данный момент, но ясно, что поклонники клавиатур Lenovo, должны серьезно рассмотреть Miix 630.