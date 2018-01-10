В прошлом году Lenovo обновила свою популярную линейку ноутбуков Thinkpad X1, добавив новую опцию цвета, уменьшив профиль и используя чипсеты Intel последнего поколения. Новая серия Thinkpad X1 теперь оснащена слотами для карт microSIM и технологией e-SIM, поэтому они будут оставаться «всегда включенными, всегда подключенными». X1 Carbon laptop и X1 Yoga convertible также являются первыми ПК, анонсированными с технологией Dolby Vision Vision HDR и оснащеными встроенными жалюзи для веб-камеры.

Все три X1 также оснащены двумя удаленными микрофонами, которые могут слышать вас на расстоянии до четырех метров, поэтому вы можете обращаться к Cortana с любого уголка комнаты, если хотите. Те, кому не нравится использовать Cortana, будут рады узнать, что Lenovo будет включать приложение Amazon Alexa для ПК на новом Thinkpad X1, так что вы сможете сказать «Alexa» вместо «Hey Cortana».

На прошлогодней выставке CES было замечено, что экраны Thinkpad X1 были не такими яркими, как у конкурентов. Lenovo, должно быть, заметила, потому что новые экраны Thinkpad X1 Carbon и Yoga великолепно яркие. Стандарт Dolby Vision HDR обычно не используется в индустрии потребительских технологий, которая все еще пытается согласовать общее определение дисплеев. Однако в кинотеатре Dolby хорошо зарекомендовала себя, а панели Thinkpad отображали насыщенные цвета, с оттенками градиента, глубоким черным и высокой контрастностью.

Черные модели X1 Carbon и Yoga имеют более плавное, мягкое покрытие, чем предыдущие версии, что делает системы более привлекательными. Оба ноутбука кажутся такими же прочными, как и их предшественники, несмотря на то, что они всего 1,13 кг и 1,40 кг.

Разумеется, новые устройства оснащены новейшими чипсетами Intel Kaby Lake R (восьмого поколения) с четырьмя ядрами. Вы можете получить до 1 ТБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти. На планшете X1 Lenovo закрепила сопутствующую клавиатуру, чтобы вся система чувствовала себя как типичный ноутбук.

На планшете X1 также есть новое соотношение сторон экрана 3: 2 на панели 3K, которое выглядело ярким и получило насыщенные цвета.

Обновление Thinkpad X1 2018 года кажется более существенным, чем прошлогоднее, и предлагает несколько полезных новых функций, таких как Think Shutter и eSIM. Это одна из первых систем Intel с eSIM. Новый Thinkpad X1 будет доступен в этом месяце, начиная с $ 1,709 за Carbon, $ 1,889 за Yoga и $ 1,599 за планшет.