Многие гибридные часы только напоминают классические часы на поверхностном уровне. Если вы хотите часы с истинным механическим движением, вам придется отказаться от современных удобств. Ressence хочет исправить это, представив новую концепцию e-Crown Concept 2. Часы, разработанные с помощью соучредителя Nest Тони Фаделла, требуют обычной настройки, когда вы изначально устанавливаете время. С этого момента спаренное приложение iPhone может автоматически установить часы в один из двух часовых поясов, используя e-Crown. Если запас хода заканчивается или выполняется переход на летнее время, вам не нужно использовать старомодный механизм настройки, если вы этого не хотите, - вам просто нужно нажать на циферблат.

Конструкция использует как кинетическую, так и солнечную энергию, чтобы продолжать работать, и даже автоматически откроет жалюзи, чтобы выявить солнечные элементы, когда аккумулятор работает ниже 50 процентов.

Вы не можете купить эти точные часы. Как указывает название «концепции», это демонстратор технологий. Тем не менее, Ressence планирует серийную версию Type 2 в 2018 году. И это могло бы представлять будущее механических часов для всей отрасли в целом. Пуристы могут настаивать на том, чтобы вручную накручивать свои часы, но эти цифровые элементы могут сделать механические устройства более доступными для поколения, выросшего со смартфонами. Они могут наслаждаться автоматическим хронометрированием умных часов.