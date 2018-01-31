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Nokia представляет 4G-версию своего старого телефона

31.01.2018 21:23 6

Nokia представляет 4G-версию своего старого телефона

Nokia играет на нашей ностальгии с выпуском недавних телефонов, таких как 3310 3G. По-видимому, это хорошо работает для нее, потому что в настоящее время компания вводит 4G версию телефона в Китае. По данным CNET, устройство поступит в продажу в феврале.

Не совсем понятно, почему Nokia (или, скорее, HMD Global, которая приобрела права на производство телефонов и планшетов с поддержкой Nokia) решила начать с 3G-версии 3310; в конце концов, ностальгия по «более простому» времени обычно не включает в себя крайне медленную связь. Этот новый телефон получает более быструю скорость 4G и может функционировать как точка доступа Wi-Fi. Он также оснащен 2-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой, гнездом для наушников, 2,4-дюймовым поляризованным экраном, Bluetooth 4.0 и 512 МБ памяти со слотом расширения MicroSD. Он будет иметь два цвета, светло-синий и серый.

Знакомство с этим телефоном в Китае имеет смысл, поскольку большее население страны - отличный испытательный стенд для новых телефонов. Эта конкретная модель может быть популярна в сельских районах и для людей, которым нужен более простой телефон (или не может позволить себе одну из моделей с более высокими характеристиками).

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