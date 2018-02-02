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Michael Kors предлагает смарт-часы Android Wear в новых цветовых вариантах

02.02.2018 0:18 24

Michael Kors предлагает смарт-часы Android Wear в новых цветовых вариантах

В прошлом году Fossil представила множество смарт-часов под своим брендом, в том числе довольно много вариантов в линии Michael Kors. Теперь MK дает вам еще больше возможностей, выпуская новые цвета часов Sofie и Grayson Android Wear 2.0 в рамках коллекции Spring 2018. У смарт-часов MK Access есть доступ к Google Assistant и отслеживание активности.

Оба устройства получат My Social, маленькое приложение, который соединяет смарт-карту с вашей учетной записью Instagram или Facebook, поэтому вы можете использовать фотографии там в качестве фона на циферблате. В январе MK также выпустит новый микро приложение под названием My Next, которое вы можете использовать для запуска обратного отсчета устройства на важное событие, такое как дни рождения или юбилеи.

Версия часов Sofie, разработанная для женщин, теперь доступна в новых розово-золотых и двухцветных версиях, отличных от оригинальных, выпущенных в прошлом году. У них также будет золотая версия, которая частично завернута в белый силикон, а также блестящий голубой вариант. Новые опции для Grayson менее увлекательны, но вы можете предпочесть их, если ищете часы в темно-зеленом или двухцветном серебристом и черном тоне.

Michael Kors предлагает смарт-часы Android Wear в новых цветовых вариантах

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