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Новый XPS 15 от Dell имеет более быстрые чипы

05.04.2018 0:18 42

Новый XPS 15 от Dell имеет более быстрые чипы

Dell только что показала свою новую весеннюю линейку, а среди универсальных и игровых компьютеров, которые занимают центральное место, - обновленный Dell XPS 15 - и это самая мощная версия. Хотя он выглядит во многом таким же, как и его предшественник 2017 года.

Модель начального уровня получает новый шестиядерный процессор серии H с интегрированной графикой и процессором Core i5-8300H в стандартной комплектации, но на вершине линейки может быть процессор Core i9, графическая карта GeForce GTX 1050 Ti и 1TB PCIe NVMe SSD, что делает ультрабук жизнеспособным вариантом для геймеров и рекламных файлов.

Как и предыдущие XPS 15, модели low-end поставляются с батареей мощностью 56 Вт, но более высокие версии поставляются с батареей 97 Вт в стандартной комплектации, которая, согласно Dell, даст вам впечатляющий 21,5 часа работы. Обновление также включает увеличенную память до 32 ГБ оперативной памяти и «более энергоэффективную» панель 4K Infinity Edge. Цены начинаются от 1000 долларов.

Новый XPS 15 от Dell имеет более быстрые чипы
Новый XPS 15 от Dell имеет более быстрые чипы
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