Пятница, 6 Апреля

Игра на выживание «Do not Starve» попадет на Nintendo Switch 12 апреля

06.04.2018 0:17 6

Игра на выживание «Do not Starve» попадет на Nintendo Switch 12 апреля

Klei Do not Starve стала хитом с тех пор, как игра вышла на ПК в 2013 году. С тех пор она появилась на PS4 (а также PS3 и Vita), iOS и Android и продолжает пополняться различными DLC («Reign of Giants») и спин-оффами («Shipwrecked», «Don't Starve Together»).

Теперь у вас будет веская причина снова купить игру, так как она отправляется в eShop Nintendo Switch 12 апреля. Новая версия будет включать в себя как Reign of Giants, так и Shipwrecked вместе с оригинальной игрой.

Чтобы отпраздновать выпуск популярной игры на еще более популярной консоли, основанная в Ванкувере игровая студия выпустила фильтр Snapchat Chester Fetch, чтобы вы могли взять с собой милого маленького монстра-компаньона.

«Firewatch» - еще одна инди-игра, направленная на Nintendo Switch
«Firewatch» - еще одна инди-игра, направленная на Nintendo Switch
Игра-головоломка «The Spectrum Retreat» почти готова
Игра-головоломка «The Spectrum Retreat» почти готова
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Nissan использует переработанные батареи Leaf для питания уличных фонарей
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2018

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.