Klei Do not Starve стала хитом с тех пор, как игра вышла на ПК в 2013 году. С тех пор она появилась на PS4 (а также PS3 и Vita), iOS и Android и продолжает пополняться различными DLC («Reign of Giants») и спин-оффами («Shipwrecked», «Don't Starve Together»).

Теперь у вас будет веская причина снова купить игру, так как она отправляется в eShop Nintendo Switch 12 апреля. Новая версия будет включать в себя как Reign of Giants, так и Shipwrecked вместе с оригинальной игрой.

Чтобы отпраздновать выпуск популярной игры на еще более популярной консоли, основанная в Ванкувере игровая студия выпустила фильтр Snapchat Chester Fetch, чтобы вы могли взять с собой милого маленького монстра-компаньона.