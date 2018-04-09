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HP представляет съемный ноутбук Chromebook x2

09.04.2018 23:02 21

HP представляет съемный ноутбук Chromebook x2

HP присоединяется к Acer для создания устройств Chrome OS, которые могут рассоединяться с клавиатурой. Она представила Chromebook x2, 12,3-дюймовый ноутбук, который действительно является съемным планшетом - в отличие от более раннего Chromebook x360, вы можете оставить клавиатуру позади, вместо того чтобы просто перевернуть ее за экран (хотя вы тоже можете это сделать). В комплект входит ручка для заметок и эскизов, и вы найдете 13-мегапиксельную заднюю камеру поверх более обычного 5-мегапиксельного переднего шутера.

Это довольно мощная машина. В ней есть дисплей 2,400 x 1,600, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ расширяемого накопителя и заявленное 10,5-часовое время автономной работы делают ее более мощной, чем обычная разновидность Chromebook.

Система будет продаваться за $ 599 (включая клавиатуру и ручку), когда поступит в июне. Это значительно больше, чем у многих устройств Chromebook. HP помещает Chromebook x2 в качестве конкурента iPad Pro, который в настоящее время начинается с 649 долларов без ручки или клавиатуры. С учетом сказанного, они являются разными аппаратами - iPad - это, прежде всего, планшет с поддержкой клавиатуры, а Chromebook x2 - это действительно ноутбук с некоторыми удобными функциями планшета.

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