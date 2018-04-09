Мы все знаем, что роботы - это будущее сельского хозяйства. Виноделы из The Golden State столкнулись с нехваткой воды и рабочих, поэтому попросили исследователей из Калифорнийского университета создать ирригационную систему, требующую минимального человеческого вклада. В состав команды входит система под названием Robot-Assisted Precision Irrigation Delivery (RAPID), которая использует машину для мониторинга и настройки излучателей воды, прикрепленных к оросительным линиям.

Исследователи работали над продвижением и усовершенствованием системы с 2016 года, а RAPID - фактически вторая версия проекта. В новом докладе IEEE рассказывает о том, где работают исследователи, чуть более года после того, как получили грант в размере 1 млн долларов от Департамента сельского хозяйства. В публикации говорится, что руководитель группы и профессор Стефано Карпин в настоящее время тестирует систему с использованием беспилотного наземного транспортного средства, но он намерен построить для него специализированную машину.

У робота RAPID будет GPS, поэтому он может отобразить свой маршрут вокруг виноградников и будет опираться на беспилотные и спутниковые снимки для наблюдения за погодой. Он также будет иметь «схватившуюся руку», чтобы иметь возможность поворачивать излучатели воды для увеличения или уменьшения потока воды. Это далеко не идеально, поскольку уровни влажности почвы и другие условия могут различаться между блоками земли, когда у вас есть гектары посевов. Карпин хочет, чтобы машина RAPID смогла настроить выход воды для каждого блока, где бы они ни были посажены.

Ученый сказал IEEE, что в следующем году он рассчитывает сделать прототип своего робота, когда его команда также будет устанавливать регулируемые излучатели в оросительные трубы. Он рассчитывает начать тестирование системы на фактической ферме летом 2020 года.