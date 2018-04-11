Чтобы отпраздновать 30-летний юбилей Mega Man и Mega Man 11, выпущенный в этом году, Capcom планировала переиздание двух пакетов, собирающих первые десять игр для Switch. Но компания, должно быть, слышала, как поклонники просили добавить игры из серии франшизы Mega Man X, поставленного в мрачное альтернативное будущее. Поэтому Mega Man X Legacy Collection 1 и 2 будут выпущены одновременно на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК 24 июля

Оригинальный Mega Man X дебютировал на SNES в 1994 году с новым принятием классической формулы, отличающейся изысканной эстетикой, пост-апокалиптическими настройками и старинным Mega Man. Позднее игры перешли на PS1 и PS2 от Sony, представив других протагонистов, таких как Zero и Axl. Mega Man X Legacy Collection 1 содержит первые четыре игры, а 2 - от пяти до восьми. Каждая из них будет доступна в цифровом виде или в розницу в двухдисковом комплекте с трейлерами, режимом вызова с двумя боссами и фильтром CRT, чтобы дать 16-битным играм блеск старой школы на новых экранах.