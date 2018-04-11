В следующем месяце Дубай начнет тестирование смарт-номерных знаков, сообщает BBC, и они смогут связаться с аварийными службами в случае аварии, связываться с другими автомобилями об условиях движения и отображать предупреждение, если он или автомобиль, на котором он находится украдены. В следующем месяце начнется испытание, чтобы опробовать систему, протестировать любые технологические проблемы, возникающие из-за жаркого и засушливого климата в городе, и выяснить, как лучше всего развертывать устройства в будущем.

Наряду со своими функциями связи цифровая пластина также позволит автоматически списывать штрафы пользователей, парковочные сборы и расходы на регистрацию платы с их счетов. Однако, поскольку пластины будут оснащены GPS и передатчиками, они могут спровоцировать проблемы конфиденциальности и безопасности данных.

Дубай изучает использование новых технологий. Раньше он тестировал полицейских-роботов, автономных патрульных машин и службы полетов. В прошлом году городские власти объявили о планах по развитию туннеля, который будет проверять посетителей Международного аэропорта Дубая с помощью десятков устройств распознавания лиц и сканирования диафрагмы.

Начальник отдела лицензирования автомобилей в Дубае Управления дорог и транспорта Дубая сказал, что цена на эти пластины еще не определена, но стоимость проекта будет известна после завершения судебного разбирательства в ноябре.