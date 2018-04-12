Многие явно ориентированные на игры ПК созданы для покупателей высокого класса, которые не будут вздрагивать при разрыве на верхних частях и экстравагантном RGB-освещении. Но на самом деле это не так, как работает игровой рынок - многие, многие люди просто требуют достаточно производительности для запуска своих любимых игр. И HP определенно знает об этом. Она освежает линейку ПК Pavilion для весны, и теперь основное внимание уделяется новой линии Pavilion Gaming, которая предлагает некоторые атрибуты игровых ПК, не впадая в более высокие цены на линейки Omen и Omen X.

Pavilion Gaming, и Pavilion Gaming Laptop имеют все угловые черные конструкции, красочное освещение (зеленый, фиолетовый или белый на ноутбуке) и практические игровые функции. На настольных компьютерах 690 и 790 имеются распашные лотки для жестких дисков, в то время как переносные настольные компьютеры с двойными вентиляторами имеют «улучшенное решение для охлаждения», чтобы система работала на полном уровне.

Настольные компьютеры начинаются с 549 долларов для начального уровня с 3,5 ГГц процессором Ryzen 3, графикой Radeon RX550, 8 ГБ оперативной памяти и жестким диском емкостью 1 ТБ, но они увеличиваются до 1,699 долларов в конфигурации 790 с ядром Core i7 на 3,2 ГГц, GTX 1070, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ и вращающимся диском 2 ТБ. Также есть опции для графики RX580 и GTX 1080, а также до 3 ТБ пространства и более оперативной памяти (16 ГБ на 690, 64 ГБ на 790).

Между тем, Pavilion Gaming Laptop начнет продаваться по цене 799 долларов с четырехъядерным процессором Core i5 с частотой 2,3 ГГц, видео Radeon RX560X, дисплеем 1080p, 8 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ диском и 16 ГБ памяти Optane. Также вы можете получить модель в размере 1 019 долларов с шестиядерным графическим процессором Core i7, GTX 1060 с частотой 2,2 ГГц и дисплеем с разрешением 144 Гц 1080p. Параметры могут поднять его до экрана 4K и комбо-памяти, которая включает жесткий диск на 128 ГБ и жесткий диск 2 ТБ.

Оба персонажа Pavilion Gaming PC должны появиться в течение мая и июня, и они должны сопровождаться дисплеем Pavilion Gaming 32 HDR, который обещает дружественный к игре AMD FreeSync, а также высокий динамический диапазон DisplayHDR 600, цветовая гамма DCI-P3 и разрешение 1440p. Он прибывает 11 мая за 449 долларов.

Новая версия 14-дюймового Pavilion x360 (начиная с $ 500) оснащена обновленным дизайном с более тонким ободком, более легким весом, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и задней камерой, когда вы в режиме планшета. 14-дюймовые и 15-дюймовые ноутбуки Pavilion ($ 629 и $ 740) отличаются более тонким дизайном, в то время как Pavilion Desktop ($ 400 и выше) обещает более компактный дизайн со сглаженными гранями. Все они также должны прибыть в период с мая по июнь.