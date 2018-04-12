Космический корабль Юнона, который в настоящее время находится на продолговатой орбите Юпитера, научил нас, что самая большая планета в нашей Солнечной системе странная. От впечатляющих фотографий до толкований, которые заставляют нас сомневаться в том, что этот гигант даже есть, Юнона сделала впечатляющую работу, раскрыв тайны газового гиганта. Теперь НАСА выпустила трехмерный инфракрасный фильм северной полярной области Юпитера, изображающий сильные штормы в этом районе, а также динамо, которое управляет массивным магнитным полем планеты.

Ученые использовали космический корабль Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), который способен захватывать свет из глубины Юпитера независимо от времени суток, чтобы создать это видео. Он способен проникать на 30-45 миль ниже облачных вершин планеты. Благодаря Юноне и ее инструментам ученые наконец раскрывают секреты сил, которые влияют на магнитное поле Юпитера.

Одной из таких загадок являются неравномерности внутри напряженности магнитного поля планеты. В частности, магнитное поле Юпитера является интенсивным и положительным на полпути между северным полюсом и экватором, но окружено менее интенсивными областями, которые являются отрицательными. В южном полушарии магнитное поле полностью отрицательно. Ученые ожидали бы, что магнитное поле планеты будет достаточно жидким и однородным, но оказывается, что все намного сложнее.

«Мы находим, что магнитное поле Юпитера отличается от того, что ранее представлялось, - сказал Джек Коннерни из корпорации космических исследований. «Исследования Юноны магнитной среды в Юпитере представляют собой начало новой эры в исследованиях планетарных динамометров».