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Теперь доступны новые гибридные часы от Misfit стоимостью 150 долларов

12.04.2018 21:26 15

Теперь доступны новые гибридные часы от Misfit стоимостью 150 долларов

Теперь вы можете добавить Misfit Path, самые тонкие гибридные часы бренда, к списку вариантов на выбор, если захотите купить высокотехнологичный аксессуар для рук. Часы теперь доступны для продажи на веб-сайте Misfit и обойдутся вам по крайней мере в 150 долларов в зависимости от выбранного вами варианта и количества сменных (16 мм) силиконовых ремней, которые вы покупаете. В то время как 38-миллиметровый циферблат Path делает их похожими на обычные часы, они имеют функции, которые их традиционные коллеги не могут предложить.

Они могут отслеживать ваши шаги, сожженные калории, пройденные расстояния и даже продолжительность сна. Вы также можете взять их на плавание, так как Misfit говорит, что они устойчивы к воде до 50 м. В дополнение к тому, чтобы выступать в качестве вашего компаньона по фитнесу, Path также может уведомить вас, если у вас есть новое текстовое сообщение или электронная почта, или если есть входящий телефонный звонок. Просто создайте собственные шаблоны вибраций для каждого из них.

Недостатком является то, что, как и многие другие устройства Misfit, Path не перезаряжается: вам придется заменять их аккумуляторную батарею каждые шесть месяцев или около того. Если это не проблема, вы можете проверить и купить доступные варианты - Stainless Steel, Rose Tone, Gold Tone и Stainless Steel с Gold Tone Accent на сайте Misfit.

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