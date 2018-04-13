Теперь, когда популярное приложение для пародий и мемов в Китае под названием «Neihan Duanzi» было закрыто, а его учет в социальных сетях на WeChat был удален, поклонники приложения собираются в знак солидарности в оффлайн-режиме с тонким протестом.

Водители передают друг другу код, по которому можно узнать, что они фанаты, сообщает The New York Times. Закодированным сообщением может быть автомобильный гудок, затем пауза и еще два гудка.

В понедельник Китай запретил несколько крупных новостных приложений, включая Jinri Toutiao, принадлежащую пекинской технологии Bytingance. Затем, на следующий день, власти закрыли Neihan Duanzi, платформу для пользователей, чтобы делиться пародиями, ссылаясь на вульгарный контент на платформе, который «вызвал сильное негодование от интернет-пользователей».

Генеральный директор Toutiao, Чжан Иминг, вскоре опубликовал письмо с извинениями за «публикацию продукта, который столкнулся с основными социалистическими ценностями». Хотя ожидается, что Toutiao вернется в интернет 30 апреля, но Duanzi был окончательно закрыт, согласно заявлению от 10 апреля на его сайте. Ранее Китай запрещал видео-пародии и пародии в мартовской директиве, многие из которых появились в Duanzi.

Поклонники Duanzi теперь ищут друг друга в оффлайне, но даже те секретные коды, инициированные лояльными поклонниками, нарушают китайское законодательство, сообщает местный медиа-сайт. Водитель автобуса был задержан и допрошен полицейской службой Циндао после того, как он случайно просигналил на улице. Нарушителям будет выдан штраф в размере 100 юаней (15,88 долларов).

Некоторые фанаты даже организовали встречу на автомобилях, более 40 автомобилей вместе, чтобы написать китайский символ для своего города, и местная полиция позже признала это «подозреваемым в незаконности». Китайское правительство часто не одобряет людей, которые собираются вместе в больших группах и митингах. Согласно соответствующим законам, нелицензированные виды деятельности, которые предположительно являются незаконными, могут наказываться, сообщают местные СМИ.