Китайский житель, который был в розыске полицией за «экономические преступления», был арестован на музыкальном концерте в Китае после того, как технология распознавания лиц заметила его в помещении, о чем сообщает Abacus.

Этот человек присутствовал на концерте гонконгского певца Джеки Чунга в Наньчан провинции Цзянси, когда его узнали камеры безопасности. По данным South China Morning Post, человек, идентифицированный только по фамилии Ао, был шокирован, когда к нему подошли полицейские. Ао проехал 90 км с женой, чтобы присутствовать на концерте, сообщив властям, что чувствовал себя в безопасности в толпе, по оценкам, более 50 000 человек, и что он никогда бы не поехал, если бы подумал, что есть шанс, что он будет идентифицирован. «Предполагалось, что Ао был вовлечен в экономическое преступление и был включен в национальную онлайн-систему», - сказал полицейский Ли Цзинь. «Он был очень шокирован и имел ошеломленное лицо, когда мы его поймали».

Это не первый случай, когда технология распознавания лиц в Китае поймала преступников на публичных мероприятиях. В прошлом году 25 разыскиваемых людей были арестованы на пивном фестивале, когда камеры на входах отметили их лица. Полиция в Чжэнчжоу также тестирует очки со встроенным распознаванием лиц на выбранных железнодорожных станциях, и они говорят, что это уже помогло захватить семь подозреваемых, а также 26 человек, путешествующих под ложными именами. Технология также используется более безобидно, как оплата заказов в KFC в Ханчжоу.

В последние годы Китай расширяет технологии отслеживания, становясь растущим государством технического надзора. Одна из оценок предполагает, что к 2020 году в стране будет более 600 миллионов камер видеонаблюдения, и в стране начнется система «социального кредита», что позволит прикрепить низкопоставленных граждан таким образом, чтобы запретить им покупать билеты на самолет или поезд до года.