Apple может начать производство iPhone 6S Plus на новом заводе в южной части Индии, чтобы снизить стоимость модели, сообщает местное представительство The Economic Times. Она может начать производство в Бангалоре, ранее известном как Бангалор, через две недели.

Создав локальный завод, Apple намерена снизить индийские цены на iPhone, как ответ на правительственные политики, которые взимают налоги с иностранных телефонов. Правительство Индии повысило тарифы на смартфоны с 15 до 20 процентов в феврале, заставив Apple искать новые меры, чтобы снизить цены и оставаться конкурентоспособными. Согласно отчету, местное производство может снизить цены на 5-7 процентов, если Apple сумеет сделать все iPhone 6S Pluse проданными на индийском рынке внутри страны. Если цены упадут настолько низко, iPhone могут стать такими же доступными, как телефоны OnePlus или некоторые телефоны Samsung, отмечает The Economic Times.

Еще одним способом для Apple сократить дополнительные расходы было бы сделать части и упаковывать все в пределах Индии. Ранее в этом месяце правительство Индии объявило о 10-процентной таможенной пошлине на печатных платах, модулях камеры, разъемах и других частях, сообщает The Economic Times. Многие политики призваны стимулировать экономику местных смартфонов в Индии.

IPhone 6S Plus будет вторым телефоном, собранным в Индии, но поскольку он не полностью изготовлен там, он по-прежнему будет облагаться определенными налогами. Согласно The Economic Times, Apple может добавить больше моделей для производства в ближайшие месяцы.

В отчете IDC за последний год было отмечено, что Apple контролирует только 2% рынка смартфонов в Индии, и аналитики рекомендовали компании сосредоточиться на «премиальном размещении своих смартфонов».