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Недостатки «Mass Effect» заставили BioWare переоценить создание игр

17.04.2018 23:02 9

Недостатки «Mass Effect» заставили BioWare переоценить создание игр

Студия BioWare сегодня намного отличается от того, какой она была, после того как продюсер Кейси Хадсон покинул ее. Конечно, студия отменила многопользовательскую игру Shadow Realms, но никто не знал об этом, поэтому это был не огромный удар с точки зрения общественного восприятия. Насколько известно, Mass Effect: Andromeda все еще была великолепной космической RPG, которую фанаты ожидали с 2012 года, и все было на подъеме. Теперь, конечно, известно, что это не так. В записи в блоге BioWare Хадсон извинился за то, какой эта игра получилась.

«Этот опыт в конечном итоге стал определяющим моментом в переориентации миссии BioWare», - пишет Хадсон. «Нам нужно порадовать игроков новым опытом и инновациями, но мы должны сосредоточиться на важности мира, характера и элементов повествования, которые игроки ожидают от наших игр».

Далее он говорит, что работа студии должна «продолжать доставлять новые истории и опыт» игрокам в «постоянных отношениях» в мире, создаваемом BioWare. Говоря об этом, Хадсон акцентирует, что его предстоящий онлайн-шутер Anthem сделает именно это.

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