Есть исследовательские группы по всему миру, посвященные поиску средств для растущего кризиса загрязнения пластмасс, но теперь кажется, что одна группа ученых нашла приемлемый ответ - и они случайно наткнулись на него. Исследователи, изучавшие недавно обнаруженную бактерию, обнаружили, что с небольшими ухищрениями ошибку можно превратить в мутантный фермент, который начинает употреблять в пищу пластик за несколько дней, по сравнению с веками, которые требуется для разрушения пластика в океане.

Неожиданное открытие было сделано, когда ученые начали исследовать структуру бактерии, обнаруженной на отвале в Японии. В этой ошибке появился фермент, который команда изучала с использованием источника алмазного света, интенсивных рентгеновских лучей в 10 миллиардов раз ярче солнца. Сначала фермент был похож на тот, который был развит многими видами бактерий, чтобы разрушить естественный полимер, используемый растениями в качестве защитного слоя. Но после некоторых нежных манипуляций команда фактически улучшила их способность есть ПЭТ (полиэтилентерефталат), тип пластика, используемый в бутылках с напитками.

Выступая перед The Guardian, профессор Джон МакГихан, возглавлявший исследования в Университете Портсмута, сказал, что открытие было «немного шоком», но это может оказать значительное влияние на глобальную проблему пластмасс. ПЭТ-бутылки, которые в настоящее время перерабатываются, могут быть превращены в волокна для одежды и ковров. Мутантный фермент можно использовать, чтобы превратить пластик обратно в его исходные компоненты. «Это означает, что нам не нужно будет выкапывать больше нефти, и, в сущности, это должно уменьшить количество пластика в окружающей среде», - сказал МакГихан.

Существующие примеры промышленных ферментов, таких как те, которые используются в детергентах и биотопливе, были обработаны, чтобы работать в 1000 раз быстрее всего за несколько лет - МакГихан считает, что такое же может быть и с новым ферментом: «Это дает нам возможность использовать все технологии, используемые в других ферментах развития в течение многих лет и сделать супер-быстрый фермент». По мнению команды, потенциальные будущие применения фермента могут включать распыление на огромные острова плавающего пластика в океанах для разрушения материала.