Ученые случайно произвели фермент, который пожирает пластик
Есть исследовательские группы по всему миру, посвященные поиску средств для растущего кризиса загрязнения пластмасс, но теперь кажется, что одна группа ученых нашла приемлемый ответ - и они случайно наткнулись на него. Исследователи, изучавшие недавно обнаруженную бактерию, обнаружили, что с небольшими ухищрениями ошибку можно превратить в мутантный фермент, который начинает употреблять в пищу пластик за несколько дней, по сравнению с веками, которые требуется для разрушения пластика в океане.
Неожиданное открытие было сделано, когда ученые начали исследовать структуру бактерии, обнаруженной на отвале в Японии. В этой ошибке появился фермент, который команда изучала с использованием источника алмазного света, интенсивных рентгеновских лучей в 10 миллиардов раз ярче солнца. Сначала фермент был похож на тот, который был развит многими видами бактерий, чтобы разрушить естественный полимер, используемый растениями в качестве защитного слоя. Но после некоторых нежных манипуляций команда фактически улучшила их способность есть ПЭТ (полиэтилентерефталат), тип пластика, используемый в бутылках с напитками.
Выступая перед The Guardian, профессор Джон МакГихан, возглавлявший исследования в Университете Портсмута, сказал, что открытие было «немного шоком», но это может оказать значительное влияние на глобальную проблему пластмасс. ПЭТ-бутылки, которые в настоящее время перерабатываются, могут быть превращены в волокна для одежды и ковров. Мутантный фермент можно использовать, чтобы превратить пластик обратно в его исходные компоненты. «Это означает, что нам не нужно будет выкапывать больше нефти, и, в сущности, это должно уменьшить количество пластика в окружающей среде», - сказал МакГихан.
Существующие примеры промышленных ферментов, таких как те, которые используются в детергентах и биотопливе, были обработаны, чтобы работать в 1000 раз быстрее всего за несколько лет - МакГихан считает, что такое же может быть и с новым ферментом: «Это дает нам возможность использовать все технологии, используемые в других ферментах развития в течение многих лет и сделать супер-быстрый фермент». По мнению команды, потенциальные будущие применения фермента могут включать распыление на огромные острова плавающего пластика в океанах для разрушения материала.