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Sony выпускает новый планшет Digital Paper E Ink

18.04.2018 3:39 27

Sony выпускает новый планшет Digital Paper E Ink

Sony - одна из немногих компаний, которые упорствуют в устройствах для стилуса E Ink, несмотря на то, что они менее практичны, чем планшеты, и удивительно дороги. Она только что представила новую модель DPT-CP1. Это почти то же, что и A4 ( с 13,3-дюймовой диагональю) DPT-RP1, выпущенный год назад, но вместо этого имеет меньший, 10,3-дюймовый диагональный (A5) экран.

Преимущества цифровых планшетов Sony Digital Paper E Ink очевидны с помощью DPT-CP1. Он имеет превосходный, читаемый 1,404 x 1,872 черно-белый экран, толщину 5,9 мм, весит около 226 г и может работать месяц за один заряд. Он также имеет определенный х-фактор, благодаря стилусу и способности позволить вам читать, рисовать эскиз и работать на более бумажном экране, чем другие продукты.

Проблема, однако, заключается в цене: он стоит 70 000 иен (около 650 долларов). Это на 100 долларов меньше, чем 13,3-дюймовая модель, но она по-прежнему не является импульсной покупкой. В любом случае, он доступен только в Японии.

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