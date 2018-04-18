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'Dark Souls’ на Switch откладывается до лета

18.04.2018 4:14 6

'Dark Souls’ на Switch откладывается до лета

Если бы вы были настроены повторно испытать Dark Souls Remastered на флагманской консоли Nintendo, вам придется подождать еще дольше. Первоначально планировался выход 25 мая, но выпуск был задержан до этого лета. К счастью для всех, ремастер выходит вовремя для владельцев ПК, PS4 и Xbox One.

Похоже, команде понадобилось больше времени, чтобы довести игру до Switch уникальной возможности мобильных консолей. «Новая дата выпуска дает команде разработчиков время, необходимое для того, чтобы игроки Nintendo Switch могли полностью оценить истинный опыт «Dark Souls» в любое время и в любом месте благодаря уникальной переносной природе консоли Nintendo Switch», - сказал Бандай Намко в пресс-релизе.

Удивительно, что Nintendo приветствовала мрачную, жестокую игру, в первую очередь учитывая ее семейный брендинг. Dark Souls Remastered под заголовком Nintendo Direct чуть не отвлекла внимание от анонса Mario Tennis.

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