Ученые, изучающие фрагмент метеорита, который упал на Землю в 2008 году, нашли доказательства, свидетельствующие о том, что он, возможно, возник из планеты, которая больше не существует. Состав метеорита - элементы, которые он содержит, обычно может указывать на то, откуда он появился, например, на Луне или Марсе. Но есть множество метеоритов, в том числе собранных в 2008 году, которые не имеют никакого известного происхождения, похоже, из планетного тела, которое с тех пор было уничтожено и очищено от нашей солнечной системы. «Эти образцы исходят из эпохи, к которой у нас нет никакого доступа», - сказал «The Washington Post» Фарханг Набии, исследователь проекта.

Чтобы лучше понять историю этого метеорита, ученые использовали просвечивающую электронную микроскопию для изучения его состава, и обнаружили, что в алмазах, содержащихся в метеорите, обнаружены отложения хромита, фосфата и железо-никель-сульфида. И эти наблюдения дали им некоторое представление о том, как образовались алмазы. Их работа была опубликована сегодня в Nature Communications.

Бриллианты часто встречаются в этом семействе метеоритов, но они обычно довольно маленькие. И исследователи говорят, что есть три основных способа, которыми они могут сформироваться - во время крупного столкновения, путем осаждения химического пара или за счет постоянного высокого давления и температуры, подобно тому, как здесь образуются алмазы на Земле. Размер алмазов в этом метеорите, который был больше, чем другие, несовместимы с первыми двумя методами, что означает, что они, вероятно, образуются под высоким давлением в каком-то крупном астрономическом теле. По словам исследователей, обнаруженные в них металлические отложения, вероятно, сформировались бы на молодой планете, по крайней мере, размером с Меркурий и, возможно, размером с Марс.

Модели предсказали, что в течение первых лет нашей Солнечной системы существовало несколько протопланет, и что благодаря аккрециям и столкновениям формировались существующие земные планеты и некоторые из их спутников. Хотя нет никакого способа узнать, что именно произошло с «потерянной» планетой, которая сформировала эти алмазы, она, вероятно, была уничтожена в результате столкновений миллиарды лет назад.