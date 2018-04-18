Это не просто революционные стартапы, как Rocket Lab, которые используют 3D-печать для создания своих ракет и космических кораблей. Новая капсула экипажа НАСА Orion будет иметь более 100 3D-печатных деталей, специально разработанных главным подрядчиком Lockheed Martin в сотрудничестве с специалистами 3D-печати Stratasys и инженерной фирмой PADT.

Согласно Stratasys, эти детали будут изготовлены из совершенно новых материалов, специально предназначенных для выдерживания в суровых условиях. «В космосе, например, материалы будут накапливать заряд», - сказал агентству Reuters вице-президент по технологиям производства Stratasys Скотт Севчик. «Если это повредит электронику на космическом корабле, это может иметь значительный ущерб».

Этот тип печати по требованию обеспечивает более экономичный способ построения сложного космического корабля. И, по словам Севчика, это означает, что дизайнеры могут быть немного свободнее с дизайном, поскольку они не ограничены существующими деталями и спецификациями. Компании надеются применить то, что они узнают, от этой трехмерной печати в других аэрокосмических отраслях, таких как создание спутников и роботизированных космических аппаратов.

Непонятно, когда будет следующий испытательный полет Orion. Первый, EFT-1, произошел в конце 2014 года. Следующим тестом будет EM-1, первый полет массивной ракеты SLS NASA. Капсула потратит примерно 3 недели в космосе и будет вращаться вокруг Луны, чтобы проверить ее пригодность к космосу. Хотя этот полет в настоящее время нацелен на конец 2019 года, задержки означают, что было бы неудивительно, если рейс отправится в 2020 году.