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Hyperloop TT планирует построить рабочую линию в Абу-Даби в 2019 году

18.04.2018 22:54 6

Hyperloop TT планирует построить рабочую линию в Абу-Даби в 2019 году

Hyperloop Transportation Technologies объявила, что она подписала соглашение о начале строительства над рабочим Hyperloop в 2019 году. Компания будет работать с Aldar Properties PJSC, разработчиком недвижимости в Абу-Даби, как по маршруту, так и по инновационному центру и центру посетителей. План состоит в том, чтобы начать с очень маленькой поездки по дорожке, близкой к границе, разделяющей Дубай и Абу-Даби, и расти оттуда. В случае успеха, возможно, Объединенные Арабские Эмираты будут соединены сетью высокоскоростных вакуумных труб.

Первоначальный маршрут будет протяженностью в десять километров на земле, принадлежащей Aldar Properties, наземному банку Seih Al Sderiah, в новое поселение Аль-Гадейер. Это разместит его в 20 км от международного аэропорта Аль Мактум и в 40 км от Dubai Expo. В настоящее время у нас нет деталей по направлению маршрута, но, скорее всего, он будет проходить параллельно с автомагистралями E311 или E611 в Дубае, чтобы успешно соединиться с этими двумя территориями в будущем.

Это не первый случай, когда компания сотрудничает с разработчиком недвижимости, чтобы начать работу по маршруту. Первой была давняя и неудачная роль HTT в проекте эко-города Куэй-Вэлли в Калифорнии. Эко-город, расположенный между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, имел бы свой собственный городской Hyperloop, но правовые споры, права и денежный поток превзошли план. И похоже богатые деньгами Эмираты будут вкладывать большую часть средств для финансирования проекта.

На прошлой неделе компания объявила, что начнет строительство первого из двух тестовых треков в штаб-квартире Toulouse. Но руководители считают, что строительство в рамках проекта Абу-Даби начнется в 2019 году, несмотря на отсутствие времени тестирования во Франции. Утверждается, что технико-экономическое обоснование, проведенное компанией ранее с Абу-Даби, решило все возможные препятствия для строительства. И, в случае успеха, HTT может выдержать шанс выиграть космическую гонку Hyperloop.

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