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Casio анонсирует более дешевую версию своих часов Wear для туристов

19.04.2018 1:03 12

Casio анонсирует более дешевую версию своих часов Wear для туристов

Casio представляет новые умные часы, которые управляются операционной системой Google Wear и похожи на некоторые из старых часов Casio от Wear. Фактически, они выглядят точно так же и, похоже, имеют все те же спецификации и функции, за исключением одного: они стоит на 100 долларов меньше.

Новые Pro Trek Smart Outdoor Watch, или WSD-F20A, будут продаваться за $ 399, когда они появятся 1 мая. Это на 100 долларов меньше, чем WSD-F20, которые были представлены в январе. Эти часы в значительной степени идентичны в стороне от их цвета. Единственные отличия незначительны: боковые кнопки не имеют захватов для более легкого использования с перчатками, цвет - это смола вместо краски, а пряжка не из нержавеющей стали.

Casio анонсирует более дешевую версию своих часов Wear для туристов

Что приятно в этой серии часов Casio, так это то, как мало они похожи как традиционные устройства Wear OS. Casio специально настроила часы, чтобы сделать их более полезными для наружной навигации. Последние модели включают GPS и картографию в дополнение к альтиметру, барометру и компасу. Они могут функционировать как трекер активности, а также прочные и водостойкие.

Первоначальное воплощение Pro Trek преуспело, когда дело дошло до походов, но не соответствовало другим мероприятиям на свежем воздухе, включая такие упражнения, как велоспорт. В этом году модели начинают решать многие из этих недостатков, причем GPS является самым заметным дополнением.

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